Замглавы МИД КНДР предположила, что Ким Чен Ын может отказаться от диалога с США

Позиция Соединенных Штатов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова заставила лидера КНДР Ким Чен Ына задуматься о прекращении дальнейших переговоров с США. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, сообщает агентство ТАСС.
"У меня такое чувство, что председатель Ким Чен Ын может передумать", - сказала представитель МИДа КНДР.
Она добавила, что Северная Корея заслуживает частичной отмены введенных ранее американских санкций, поскольку власти страны соблюдают мораторий на пуски баллистических ракет и испытания ядерного оружия уже больше года.
"Наша страна сделала уже достаточно добровольных шагов для снижения напряженности в регионе", - добавила Цой Сон Хи. Если северокорейская сторона не увидит ответных шагов со стороны США, то КНДР будет искать "другой путь", отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Чиновница также обвинила США в подмене задач в ходе саммита, поскольку в процессе подготовки встречи речь шла о демонтаже одного из ядерных комплексов, однако уже на переговорах американские дипломаты подняли вопрос о демонтаже и других объектов.
Напомним, что ранее в беседе с "Правдой.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев назвал главным итогом переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое тактическую победа северокорейской стороны.
На фото: заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи
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Трамп в начале переговоров назвал Ким Чен Ына "великим лидером"
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