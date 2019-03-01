Индия отказалась от помощи России в урегулировании конфликта с Пакистаном

В Министерстве иностранных дел Индии отказались от помощи Российской Федерации в урегулировании конфликта с Пакистаном.
Представители внешнеполитического индийского ведомства заявили, что у Индии и Пакистана достаточно каналов для ведения эффективного диалога. На сегодняшний день, отметил МИД Индии, в посредничестве третьих лиц нет никакой необходимости.
Примечательно, что в Министерстве иностранных дел Индии не считают себя виноватыми в резком обострении обстановки в Кашмире, спорном для двух соседних государств регионе.
Отметим, что Индия и Пакистан претендуют на Кашмир — территорию на северо-западе полуострова Индостан — далеко не первый год. Ситуацию усложняет то, что принадлежность этих территорий не закреплена никакими документами.
За последнюю же неделю, напомним, ситуация в Кашмире серьезно обострилась. Причиной обострения конфликта стала атака террориста-смертника, повлекшая за собой гибель полусотни человек. Ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка, дислоцирующаяся на территории Пакистана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пакистан согласился на посредничество России в урегулировании конфликта с Индией. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о готовности исламской республики принять предложение главы МИД РФ о посредничестве в вопросе урегулирования конфликта с Индией.
Также "Правда.Ру" писала о том, что утром вчерашнего дня армии Индии и Пакистана открыли артиллерийский огонь друг по другу. Битва длилась час, сообщают средства массовой информации. Известно также, что Пакистан вел прицельный огонь по населенным пунктам Кашмира.
Ранее "Правда.Ру" писала также о том, что вечером вчерашнего дня в открытом бою сошлись также военные самолеты Индии и Пакистана. Всего в бою, отметим, участвовали три десятка воздушных судна.
Фото: kremlin. com.
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