Отравление Скрипалей не стало потрясением для жителей Солсбери

Жители английского города Солсбери рассказали о том, что отравление Скрипалей никак не повлияло на их жизнь, но смерть одной из жительниц города от этого же вещества всех потрясла, сообщает агентство "РИА Новости".

По словам жителей городка, отравление Сергея и Юлии Скрипаль воспринялось ими как единичный инцидент, не оказавший сильного влияния на жизнь людей. Однако смерть 44-летней местной жительницы Дон Стерджес потрясла всех горожан. Люди оказались напуганы тем, что умереть можно было из-за любой находки на улице. Смерть женщины также негативно отразилась и на восприятии города в глазах туристов.

"Но после этого больше ведь ничего не нашли, так что жизнь продолжает как обычно, никто не нервничает, живем как обычно", - рассказала одно из жительниц Солсбери.

Напомним, как утверждают власти Великобритании, Дон Стерджес умерла из-за отравления тем же веществом, что отравили Скрипалей. По мнению следователей, сожитель женщины подарил ей флакон с отравляющим веществом, который перед этим нашел в парке.

Ранее, как писала "Правда.Ру", британский посол в России Лори Бристоу подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. По словам дипломата, он передал им запрос российского посольства о встрече.

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что мать Сергея Скрипаля направила запрос в МВД с просьбой признать ее сына пропавшим без вести.

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