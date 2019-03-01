Премьер Литвы приготовил Белорусской АЭС "план-хулиган"

Премьер-министр и кандидат в президенты Литвы Саюлюс Сквернялис заявил, что у него есть "план-хулиган", связанный со строительством в Белоруссии атомной электростанции. Этот план он намерен предложить руководству соседней страны.
Станция возводится в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, при участии российской компании "Атомстройэкспорт" и на деньги, выделенные Россией в качестве кредита. Ядерное топливо на нее завезут уже летом, а вступить в строй станция должна в следующем году. О намерении повлиять на реализацию этого проекта Сквернялис заявил во время встречи с жителями города Кедайняй 28 февраля.
По мнению премьер-министра, приняв решение о строительстве АЭС, Белоруссия нарушила Конвенцию ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Однако, требовать от Минска отказаться от реализации проекта Сквернялис считает неправильным, опасаясь ухудшения отношений между странами.
— У нас есть план-хулиган. Предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, чтобы просто сказать: "Закройте", — передает слова премьер-министра портал 15min.lt.
Детали этого плана Сквернялис пока не раскрывает, но в литовских СМИ появлялась информация о желании правительства предложить Белоруссии совместное управление станцией.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что антироссийские санкции нанесли удар по пищевой промышленности Латвии.
Источник фото: Wikimedia. org
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