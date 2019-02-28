ANI: США поддержали удар Индии по лагерю в Кашмире

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал решение властей Индии нанести удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Кашмире. Об этом сообщило индийское информационное агентство ANI.

Переговоры Помпео с советником индийского премьера Аджитом Довалом состоялись вечером 27 февраля. В интервью агентству Bloomberg Помпео подтвердил факт переговоров, однако, по его словам речь шла о предотвращении эскалации напряженности между Исламабадом и Нью-Дели.

— Я проследил за тем, чтобы обмен информацией был эффективным и призвал обе стороны не предпринимать никаких действий, которые могли бы обострить и значительно увеличить риски, — сказал Помпео.

Комментируя артиллерийскую перестрелку между индийскими и пакистанскими военными, произошедшую утром 28 февраля, Дональд Трамп заявил, что США "предприняли усилия, чтобы остановить их" и теперь ожидают "достаточно хороших новостей".

Как сообщала "Правда.Ру", 27 февраля Пакистан сбил два индийских военных самолета, заявили, что они нарушили воздушное пространство страны. На следующий день страны обменялись артиллерийскими ударами. Перестрелка продолжалась около часа.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

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