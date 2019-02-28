Washington Post считает "провалом" встречу Трампа и Кима

Газета The Washington Post рассказала о том, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в спешке покинули вьетнамскую столицу, где проходил саммит США-КНДР. По словам источника издания, главам государств не удалось договорится о денуклеаризации КНДР.

Аналитики WP назвали произошедшее "дипломатическим провалом", поскольку стороны были готовы заключить сделку, но в последний момент изменили свои планы. Это произошло из-за отказа Пхеньяна полностью уничтожить ядерное оружие. Ким Чен Ын был готов подписать соглашение о снятии американских санкций с КНДР в обмен на денуклеаризацию только одного военного объекта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. Американский президент назвал северокорейского лидера "добрым другом" и "великим лидером".

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