Племянника Дмитрия Киселева посадили в Германии за Донбасс.

Сергей Киселев, племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева, приговорен немецким судом к тюремному заключению сроком два года и три месяца. Такое решение вынес суд Мюнхена.
Проверка в отношении Киселева началась после того, как его дядя рассказал журналистам, что Сергей, будучи гражданином Германии, "воевал на Донбассе".
В суде Сергей Киселев подтвердил факт поездки на Донбасс, когда там начались боевые действия, но отказался признавать свое участие в вооруженных столкновениях.
Прокуратура Баварии пыталась доказать прохождение обвиняемым военной подготовки, требуя для него тюремного заключения сроком 10 лет, но не смогла представить суду прямых подтверждений этого. В итоге суд, прокурор и адвокат Сергея Киселева договорились, что наказание ограничится сроком от двух до двух с половиной лет.
Обвинение в непосредственном участии в боевых действиях Сергею Киселеву не предъявляли, однако германская прокуратура не исключает возможности возбуждения уголовного дела и по этой статье.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что все больше граждан Украины готовы "отпустить" Донбасс ради прекращения войны.
Источник фото: страничка Сергея Киселева "ВКонтакте"
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