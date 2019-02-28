Племянника Дмитрия Киселева посадили в Германии за Донбасс

Сергей Киселев, племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева, приговорен немецким судом к тюремному заключению сроком два года и три месяца. Такое решение вынес суд Мюнхена.

Проверка в отношении Киселева началась после того, как его дядя рассказал журналистам, что Сергей, будучи гражданином Германии, "воевал на Донбассе".

В суде Сергей Киселев подтвердил факт поездки на Донбасс, когда там начались боевые действия, но отказался признавать свое участие в вооруженных столкновениях.

Прокуратура Баварии пыталась доказать прохождение обвиняемым военной подготовки, требуя для него тюремного заключения сроком 10 лет, но не смогла представить суду прямых подтверждений этого. В итоге суд, прокурор и адвокат Сергея Киселева договорились, что наказание ограничится сроком от двух до двух с половиной лет.

Обвинение в непосредственном участии в боевых действиях Сергею Киселеву не предъявляли, однако германская прокуратура не исключает возможности возбуждения уголовного дела и по этой статье.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что все больше граждан Украины готовы "отпустить" Донбасс ради прекращения войны.

Источник фото: страничка Сергея Киселева "ВКонтакте"

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