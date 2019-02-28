Сербская православная церковь не признала "новую церковь" Украины

Сербская православная церковь (СПЦ) не признала "новую церковь" Украины, назвав ее "насильно навязанной конфедерацией" украинских раскольников. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление бюро печати и массовой информации СПЦ.
Сербская православная церковь не признает провозглашенную в качестве "автокефальной церкви Украины" насильно навязанную и искусственную "конфедерацию украинских раскольнических группировок", которая не существует с канонической точки зрения, подчеркивается в заявлении.
Единственной канонической церковью является Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием, отметили в СПЦ. Представители так называемой "новой церкви" Украины "раскольниками были и остались раскольниками".
Созванный в Киеве объединительный собор в документе называют "разъединительным лжесобором, глубже выкопавшим ров отчуждения и распада общества несчастной Украины". Резкой критике представители СПЦ подвергли и действия Константинопольского патриархата, охарактеризовав их как "не каноничные".
Сербское духовенство призвало Константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения и восстановить "благословенный мир и единство поместных Божиих Церквей".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что митрополит Украинской православной церкви Лука обратился к патриарху Грузии Илие II и Синоду Грузинской православной церкви с просьбой не признавать "новую церковь" украинских раскольников. Епископ также призвал обсудить действия Константинополя.
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