Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине

Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко отобрал шапку у девушки. Глава государства просто сорвал шапку с девушки после того, как она к нему обратилась.

После инцидента Порошенко продолжил движение и никак не реагировал на возмущенных свидетелей происходившего. По словам очевидцев, президент Украины вышел из себя после вопроса девушки о преследовании украинского видеоблогера Анатолия Шария.

Пользователи социальных сетей открыто критикуют Петра Порошенко за такую реакцию и утверждают, что лидер европейского государства не должен себе допускать подобную несдержанность.

Напомним, "Правда.Ру" уже приводила слова украинского депутата, который заявил, что в случае победы Петра Порошенко на президентских выборах в марте 2019 года Украина перестанет существовать как единое государство.

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