Трамп и Ким Чен Ын не договорились и досрочно разъехались

Саммит лидеров США и Северной Кореи во вьетнамском Ханое завершился безрезультатно. Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна была проходить два дня, длилась всего 2,5 часа.

КНДР предложила США снять все принятые в ее отношении санкции, обещав ликвидировать свой ядерный военный объект в уезде Йонбен. Такая уступка показалась американской стороне недостаточной.

— Мы просили его сделать больше, — заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению Помпео, предложение Ким Чен Ына "не имеет смысла" для Соединенных штатов.

Тем не менее, американский президент назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что завершилась она "на дружеской ноте".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала новые встречи двух лидеров. Однако, когда и где они состоятся пока неизвестно. "Я не давал обязательств", — сказал по этому поводу Дональд Трамп.

Напомним, что перед началом саммита его участники заявляли, что он принесет "ощутимые плоды". Как сообщала "Правда.Ру", Трамп даже назвал Ким Чен Ына своим другом и "великим лидером".

Источник фото: пресс-служба президента США

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