Украина хочет отправить астронавтов NASA на Луну

Украинский посол в США Валерий Чалый встретился с главой NASA Джимом Брайденстайном. Руководитель NASA поблагодарил Украину за поддержку комических программ США и предложил Валерию Чалому рассмотреть возможность совместного освоения Луны.
Напомним, весной 2016 года была создана украино-американская рабочая группа по вопросу сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях. В рамках этой группы США и Украина могут тесно взаимодействовать по различных космическим программам.
Рабочая группа уже реализовала успешный проект "Антарес", в рамках которого было проведено усовершенствование ракеты-носителя для запуска беспилотных грузовых космических кораблей.
Ранее "Правда.Ру" приводила цитату украинского политика Александра Турчинова, который заявил, что успех США в космосе — это заслуга Украины. Также "Правда.Ру" рассказывала читателям о существенных потерях украинской аэрокосмической отрасли из-за разрыва отношений с Россией.
Фото: Facebook
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