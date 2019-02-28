Конгрессмены США просят разведку найти "деньги Путина"

В конгресс США внесен проект закона, обязывающего разведслужбы собрать информацию о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. Об этом сообщил американский телеканал ABS. Авторами документа стали представители от Республиканской и Демократической партий.
Законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина" требует от спецслужб подготовить для Конгресса доклад о "финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях". Инициаторы его рассмотрения связывают необходимость такой меры с обвинениями российского руководства во вмешательстве в американские выборы.
"Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта, который направлен на то, чтобы показать Путина и его союзников такими, какие они есть", — заявила конгрессмен Эллис Стефаник.
Одновременно американский парламент будет рассматривать пакет новых санкций в отношении России.
Напомним, что по данным социологического опроса компании Gallup, большинство американцев считает российскую угрозу безопасности страны критической. Как сообщала "Правда.Ру", такой точки зрения придерживается 52% респондентов.
Источник фото: wikimedia.org
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