Масштабные учения военно-морских сил НАТО пройдут в Черном море с 1 по 8 марта текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление пресс-службы штаба ВМС Румынии.
В учениях Poseidon 19 будут задействованы более тысячи военнослужащих Альянса, 14 боевых кораблей, а также два быстроходных катера для военных водолазов. В ведомстве уточняют, что прикрытие с воздуха будут обеспечивать вертолеты Puma Naval, несколько истребителей МиГ-21 и F-16, входящие в состав военно-воздушных сил Румынии.
Учения НАТО будут направлены на "укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и их экипажами в международном контексте" и на проверку возможностей вооруженных сил Румынии, представленных в распоряжение Альянса, говорится в материале.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десантный корабль американских военно-морских сил "Форт МакГенри" в акваторию Черного моря. На корабле находится около 500 американских солдат, а также транспортеры для быстрой высадки военных сил на сушу. Командующий шестого флота США вице-адмирал Лайза Франчетти, прокомментировала нахождение американского корабля в Черном море, как способ подтверждения "коллективной решимости" и обеспечения безопасности в море.
"Правда.Ру" напоминает о разработке американскими военными новой стратегии "троянского коня", предусматривающей скрытое военное вторжение вглубь территории потенциального противника.
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