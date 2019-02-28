Лидер президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко

Актер Владимир Зеленский, лидирующий в социологических рейтингах кандидатов в президенты Украины, обещал подвергнуть действующего президента Петра Порошенко уголовному преследованию.

"Кандидатов много, но один из них, без сомнений, сядет в тюрьму", — написано на официальной страничке Зеленского в facebook. Это заявление явно отсылает к слогану избирательной кампании Порошенко: "Кандидатов много — президент один".

Поводом для таких публичных угроз стало решение Конституционного суда Украины о недопустимости уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности", — уверяет Зеленский.

По данным опросов в настоящее время актер опережает в рейтингах кандидатов и действующего президента, и экс-премьера Юлию Тимошенко на 8 - 10%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала. Что Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента Украины.

Источник фото: wikimedia.org

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