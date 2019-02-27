Российские должники не смогут выезжать за границу через Белоруссию

Должники из Российской Федерации больше не смогут покидать страну через соседнюю Белоруссию.
Уже весной текущего года заработает система, разработанная Министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Так, силовые ведомства двух государств будут обмениваться данными с целью выявления должников, пытающихся выехать из России за границу через Белоруссию.
Отметим, что тенденция должников из РФ бежать в Европу, США и прочие страны мира через братскую постсоветскую республику наблюдается уже не первый год. Но теперь, однако, провернуть подобное у россиян будет гораздо сложнее. Хотя, сообщает ряд средства массовой информации, у них по-прежнему останется другой вариант попасть за границу — купив билет на поезд в Калининград.
Примечательно, что Москва и Минск в данный момент обсуждают вопрос создания общей границы наподобие Шенгена. Шенген же, напомним, представляет собой пространство почти трех десятков государств Европы с общей границей. Отметим, что страны, подписавшие договор о создании Шенгенской зоны, отменили пограничный контроль между собой.
Идея создания Союзного государства — единой надгосударственности России и Белоруссии — подразумевает под собой, отмечают эксперты, создание общей границы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предрек Белоруссии судьбу Украины. Виновата в этом, убежден экс-председатель НАТО, будет, конечно же, Россия.
Фото: kremlin. ru.
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