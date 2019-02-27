Конгресс опубликовал список новых санкций против России

Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен ввести новые санкции и торговые ограничения в отношении Российской Федерации.
Список ограничений представители американского правительства разместили на официальном сайте Конгресса.
Документ носит название "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", что в дословном переводе с английского языка означает "Защита американский безопасности от агрессии Кремля в 2019 году".
Напомним, что о нем стало известно еще в первой половине января текущего года.
В документе, опубликованном на официальном сайте Конгресса США, предлагается запретить сделки с новым суверенным долгом Российской Федерации. Также, что примечательно, правительство Соединенных Штатов Америки предлагает ввести санкции в отношении инвестиций, вложенных в российские проекты по реализации сжиженного природного газа. Помимо этого, представители американского правительства хотят ввести ряд ограничений против кораблестроения Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер объявил о намерении официального Вашингтона ужесточить санкции в отношении Российской Федерации в том случае, если Москва не вернет Украине Крымский полуостров.
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