Лавров предупредил о попытке вторжения США в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал "Интерфаксу" о беспардонном поведение Соединенных Штатов Америки, которые пытаются создать условия для вторжения своих военных на территорию Венесуэлы и свержения законно-избранного президент страны Николаса Мадуро.

Лавров отметил, что попытки США развязать очередной военный конфликт просматриваются не только в дипломатическом поле. Отмечены перемещения военной техники в сторону Венесуэлы, а также специальная подготовка военных. Недавний материал "Правды.Ру" подтверждает слова Сергей Лаврова. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сообщениях кубинской разведки, которая обнародовала данные о подготовке американских военных к вторжению в Венесуэлу.

Глава российского МИД подчеркнул, что "гуманитарная помощь" от США — это ни что иное, как "Троянский конь", с помощью которого американцы хотят реализовать уже привычный сценарий. Также "Правда.Ру" приводила мнение военного эксперта Василия Дандыкина, который объяснил, как США будут силой свергать Николаса Мадуро.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что госсекретарь США Майк Помпео не исключил военного вмешательства в Венесуэлу. Америка считает Николаса Мадуро "самым ужасным из тиранов". Также "Правда.Ру" публиковала ответное заявление Николаса Мадуро Майку Помпео. Венесуэльский лидер заявил, что 15 тысяч венесуэльских снайперов готовы отразить нападение американских военных.

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