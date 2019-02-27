Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прокомментировал санкции официального Вашингтона в отношении Российской Федерации.

Своими мыслями Курт Волкер поделился в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Так, заявил американский дипломат, США намерены поддерживать антироссийские санкции и вводить новые ограничения ровно до того момента, пока Крымский полуостров не вернется в состав современной Украины.

Российская Федерация, убежден Курт Волкер, "аннексировала" Крым, неоднократно тем самым нарушив целый ряд прав человека. Соединенные Штаты Америки, подчеркнул специальный представитель страны по Украине, не откажутся от своей позиции и никогда не признают Крымский полуостров российским.

Напомним, что Крым вошел в состав России согласно результатам референдума 2014 года. Тогда, после государственного переворота на территории Незалежной, большинство жителей полуострова высказались "за" присоединение Крыма к Российской Федерации.

Именно после этого, отметим, США и ряд государств Европы ввели антироссийские санкции, действующие до сих пор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава запрещенной на территории Российской Федерации организации пригрозил жителям Крымского полуострова люстрациями и депортациями.

Читайте также:

Честные ответы жителей Крыма о жизни в России