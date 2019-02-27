Суд Венесуэлы пообещал Гуайдо 30 лет тюрьмы

Лидеру оппозиции современной Венесуэлы Хуану Гуайдо может грозить до 30 лет лишения свободы в том случае, если он покинет страну.

Об этом общественности заявил первый заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Хуан Карлос Вальдес.

Хуан Гуайдо, отметил Хуан Карлос Вальдес, "лицо, скрывающееся от правосудия". Оппозиционер "должен быть схвачен и направлен в тюрьму", подчеркнул заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда.

Отметим, что столь резкая реакция вызвана посещением Хуаном Гуайдо приграничного городка в соседней от Венесуэлы Колумбии. Оппозиционер отправился туда, чтобы лично проконтролировать распределение гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Напомним, что гуманитарная помощь была направлена из Соединенных Штатов Америки. Одна из машин колонны, что примечательно, была сожжена на территории Венесуэлы. Это привело к значительному ухудшению ситуации в латиноамериканской стране.

Некоторое время тому назад США, ряд стран Европы и подавляющее большинство стран Латинской Америки выступили против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявив его власть в стране незаконной. Воспользовавшись ситуацией и поддержкой Запада, он заявил о своих якобы законных притязаниях на пост главы государства.

Так, 23 января на оппозиционном митинге Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Любопытно, что буквально через несколько часов глава США Дональд Трамп признал власть Хуана Гуайдо в Венесуэле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез размышляет над военным вторжением в Венесуэлу. Так, рассказывают представители официального Вашингтона, глава государства интересовался мнением своих ближайших советников по этому вопросу.

Также "Правда.Ру" писала о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео не исключает возможности военной интервенции его страны в Венесуэлу. Все для того, указал Помпео, чтобы в южноамериканской стране вновь расцвела демократия.

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