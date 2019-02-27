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Источник Правда.Ру

На Украине грозят крымчанам "люстрациями и депортацией"

Мир » Бывший СССР » Украина

Все, кто поселился на Крымском полуострове после 2014 года, должны будут покинуть его сразу же после того, как он вернется в состав Украины.

На Украине грозят крымчанам

Столь громкое заявление позволил себе Рефат Чубаров, глава запрещенной в Российской Федерации экстремисткой организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Так, Чубаров посоветовал жителям Крымского полуострова, поселившимся там после событий 2014 года, не привыкать к новому месту жительства.

По мнению председателя запрещенной в РФ экстремистской организации, Россия в Крыму пока не закрепилась окончательно. Но через пять-десять лет, указывает Рефат Чубаров, при обсуждении возвращения Крыма в состав Украины, речь пойдет уже о сотнях тысяч россиян, которых якобы подселили на территории полуострова. Эти люди, подчеркнул Чубаров, не должны иметь право голоса и должны сразу же после возвращения Крымского полуострова отправиться домой.

Ограничения, считает Рефат Чубаров, должны коснуться и коренных жителей полуострова. Так, Чубаров, например, предлагает запретить занимать им на время государственные и прочие руководительские должности.

Напомним, что "Меджлис татарского народа" — движение, претендующее на полномочное представительство крымских татар. Движение, что примечательно, пользуется поддержкой действующей украинской власти. Российская Федерация же признала "Меджлис татарского народа" экстремистской организацией в 2016 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к главной морской базе современной Украины — порту в Одессе — подошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук". На его борту — больше полусотни боевых ракет, способных долетать как до Крыма, так и до Москвы.

Фото: соцсети. 

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