Постпред России в ОЗХО: система безопасности трещит по швам

Российская инициатива расширить перечень отравляющих веществ, подпадающих под Конвенцию о запрещении химического оружия, было заблокировано западными странами. Об этом заявил постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на пресс-конференции, состоявшейся 26 февраля.
По словам дипломата против российского предложения выступили 20 стран. Он считает, что это сделано "по надуманным причинам". 10 стран Россию поддержали, еще 10 воздержались.
— США и их союзники фактически торпедируют Конвенцию о запрещении химического оружия, отказываясь вносить в списки химикаты. Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам. Раскол в ОЗХО усугубляется, — констатировал Александр Шульгин.
Российский представитель не видит перспектив консенсуса между странами-членами организации в обозримом будущем.
Помимо вопроса о расширении списков, Россия разошлась с частью членов ОЗХО в вопросе о предоставлении секретариату организации полномочий устанавливать виновных в химических атаках. Как сообщает "Правда.Ру", из-за этого спора российская делегация требует вернуть часть членских взносов, уплаченных в ОЗХО Россией в 2016 году.
Источник фото: wikimedia.org
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