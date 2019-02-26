Американские военные пожаловались на жизнь в бараках на базе в Техасе

Портал Task and Purpose опубликовал критическую статью с гневными отзывами американских военных, которые проживают на военной базе Форт-Худ в Техасе.

Военные рассказывают, что условия проживания в бараках "удручающие". В бараках очень быстро распространяется плесень из-за сырости. Жители бараков жалуются на большое количество тараканов и змей, которые несут прямую опасность здоровью. Также представители военной базы отмечают, что при строительстве жилых бараков были использованы некачественные строительные материалы. Недавно дочь одного военнослужащего выпала из окна из-за его неисправности.

Портал поясняет, что бараки находятся в частной собственности, поэтому Пентагон пока не имеет права вмешиваться в ситуацию. Но представители Пентагона сообщили, что собираются пересмотреть условия договоров на оказание коммунальных услуг, чтобы улучшить условия жизни военнослужащих.

На данный момент на базе Форт-Худ проживает более 50 000 человек. На обновление жилых бараков из бюджета США было выделено 300 миллионов долларов, однако руководство военной базы опасается, что эти деньги могут перенаправить на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как граждане Соединенных Штатов решили, что им не нужен штат Монтана. Поэтому они собрались продать его Канаде за 1 триллион долларов.

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