Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила руководство страны в многолетней дезинформации граждан. Речь идет о поставках в страну природного газа.
— Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения, — заявила Тимошенко, выступая на телеканале ICTV.
По словам Тимошенко, формально Украина приобретает российский газ у европейских поставщиков, что делает его значительно дороже, чем если бы заключались прямые сделки с "Газпромом". "Накрутка" доходит до 100 долларов за тысячу кубометров
В случае своей победы на выборах Тимошенко обещает устранить лишние звенья в системе поставок газа и снизить вдвое цену на это топливо в стране.
Как сообщала "Правда.Ру", выдвигая свою кандидатуру, Юлия Тимошенко также обещала гражданам обеспечить рост зарплаты в 3,5 раза.
Источник фото: страничка Юлии Тимошенко в facebook.
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