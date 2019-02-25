Продюсер "Евровидения" предупредил Украину о недопустимости политизации

Супервайзер и продюсер международного конкурса "Евровидение" Йон Улла Санн сказал, что политические требования, выдвигаемые к участникам национального отбора на Украине "могут стать проблемой для Украины и украинских делегатов".
"Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария", — отметил продюсер в интервью изданию Страна.UA. Он напомнил, что "Евровидение" "не может быть политическим" и сообщил о консультациях с коллегами в связи с происходящими событиями.
Отстранение Украины от участия в конкурсе пока не рассматривается.
— Мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины, — подчеркнул Йон Улла Санн.
Отбор участников на "Евровидение 2019" сопровождался множеством скандалов. Против участниц дуэта "Анна-Мария", мать которых работает заместителем председателя Совмина Крыма была развернута настоящая травля. От девушек требовали в прямом эфире после конкурсных выступлений отречься от собственных родителей.
Украинские телезрители проголосовали за то, чтобы страну на конкурсе представляла певица Maruv, однако такой исход конкурса вызвал публичную критику со стороны правительства. Сейчас от девушки требуют подписать документ об отказе от выступлений в России, в противном случае грозят отменить результаты конкурса.
Источник фото: wikimedia.org
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