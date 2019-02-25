Ударный авианосец США проведет два года в ремонте.

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" ближайшие 28 месяцев проведет на плановом ремонте. Как отмечает специализированное издание Naval Today, это будет самое длительное техобслуживание в истории американского флота. Корабль был спущен на воду в 2006 году и еще ни разу не ремонтировался.
Большие проблемы команда "Джорджа Буша" испытывает с работой унитазов. Установленные биотуалеты постоянно выходят из строя по 25 раз в неделю, иногда — все одновременно, а их насчитывается свыше 400. Известно, что такой инцидент случился во время боевого похода "Джорджа Буша" в Персидский залив в мае 2011 года.
Кроме ремонта гальюнов, на верфи в Норфолке будет произведена перезарядка атомных реакторов авианосца.
Авианосец "Джордж Буш" — самый крупный корабль в мире. Его постройка обошлась в 6,5 миллиардов долларов, а на предстоящее техобслуживание предполагается затратить 1,3 миллиона человекодней. Экипаж корабля насчитывает почти 2 тысячи человек, 310 из них — летчики.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о тактических учениях на борту "Джорджа Буша".
Источник фото: U. S. Navy
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