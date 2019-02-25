Королева Британии лишила принца Чарльза права на корону

Российский журналист Мэлор Стуруа узнал о секретном решении королевы Великобритании Елизаветы II изгнать принца Чарльза из страны. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в МК.

Стуруа утверждает, что Елизавета II решила уже в следующем году передать престол сыну Чарльза принцу Уильяму, после чего удалиться на покой в одно из загородных поместий. 70-летнему Чарльзу и его супруге Елизавета II рекомендовала покинуть страну и поселиться в Швейцарии или Румынии, где у королевской семьи имеется недвижимость.

"Шепчутся, что королева всегда чувствовала отсутствие у принца Чарльза настоящей королевской косточки… С другой стороны принц Уильям демонстрирует дисциплину, соответствующую поведению будущего монарха. В Лондоне говорят, что он куда более естественен в качестве наследника, чем его отец", — пишет Стуруа.

К сложению с себя королевских обязанностей Елизавету II подтолкнула автомобильная авария, в которую попал ее 97-летний супруг принц Филипп. Принц сидел за рулем и стал виновником происшествия, в результате которого сломала руку англичанка Эмма Фейрузер. Несмотря на то, что пострадавшая приняла извинения принца, Филипп и его супруга были потрясены произошедшим, решив, что уже слишком стары для государственных дел.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Елизавета II призвала сторонников и противников Brexit к диалогу и поискам "точек соприкосновения".

Источник фото: wikimedia.org

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