Королева Британии лишила принца Чарльза права на корону.

Российский журналист Мэлор Стуруа узнал о секретном решении королевы Великобритании Елизаветы II изгнать принца Чарльза из страны. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в МК.
Стуруа утверждает, что Елизавета II решила уже в следующем году передать престол сыну Чарльза принцу Уильяму, после чего удалиться на покой в одно из загородных поместий. 70-летнему Чарльзу и его супруге Елизавета II рекомендовала покинуть страну и поселиться в Швейцарии или Румынии, где у королевской семьи имеется недвижимость.
"Шепчутся, что королева всегда чувствовала отсутствие у принца Чарльза настоящей королевской косточки… С другой стороны принц Уильям демонстрирует дисциплину, соответствующую поведению будущего монарха. В Лондоне говорят, что он куда более естественен в качестве наследника, чем его отец", — пишет Стуруа.
К сложению с себя королевских обязанностей Елизавету II подтолкнула автомобильная авария, в которую попал ее 97-летний супруг принц Филипп. Принц сидел за рулем и стал виновником происшествия, в результате которого сломала руку англичанка Эмма Фейрузер. Несмотря на то, что пострадавшая приняла извинения принца, Филипп и его супруга были потрясены произошедшим, решив, что уже слишком стары для государственных дел.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Елизавета II призвала сторонников и противников Brexit к диалогу и поискам "точек соприкосновения".
Источник фото: wikimedia.org
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