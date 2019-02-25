Муж забыл купить бургер и лишился жены

Издание Khaleej Times сообщило о том, что жена потребовала развода от мужа в ОАЭ на то, что он проигнорировал ее просьбу купить бургер. Инцидент произошел после того, как мужчина вернулся с прогулки с друзьями уже под утро.
20-летняя жена отмечает, что перед уходом мужа попросила его зайти на обратном пути в точку продажи фастфуда, которая находится недалеко от дома супругов. Муж вернулся около 3 утра по местному времени без бургера. Это и стало причиной крупной ссоры, после чего жена собрала свои вещи и ушла из дома.
Адвокат женщины Хасан Аль Мазруки рассказал, что теперь взаимоотношения между супругами будет проверять судья. Он постарается примерить партнеров по браку и привести их к одинаковым взглядам на жизнь в браке. Если старания судьи окажутся напрасными и девушка дальше будет требовать развода, ей нужно будет вернуть половину махра — подарка, который делают мужья своим женам в исламских странах.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что банки Объединенных Арабских Эмиратов списали долги жителей страны по кредитам. Общая сумма списанных долгов составила около 100 миллиардов долларов. Долговая амнистия была приурочена к "Году толерантности", который объявил глава государства.
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