ВОЗ назвала Украину очагом эпидемии кори

Заболеваемость корью выросла в Европе в 2018 году более чем в три раза. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году в регионе было зарегистрировано 25,5 тысяч случаев заражения корью, а в 2018 — уже 83 тысячи. Главным очагом эпидемии оказалась Украина — там в прошлом году зафиксировали 54 тысячи заболевших, причем, 16 человек умерли.

Ведущий эксперт штаб-квартиры ВОЗ по кори Катрина Крецингер считает главной причиной распространения опасной болезни недостаточную вакцинацию. Ее мнение опубликовал журнал Американской ассоциации содействия развитию науки The Science.

Издание напоминает, что после свержения Виктора Януковича "парализованное правительство не смогло заказать вакцину от кори до конца 2015 года". Дефицит вакцины привел к тому, что в 2016 году прививки получили только 42% младенцев, а повторный укол — только 31%.

При этом, даже когда вакцинацию все-таки производят, она может оказаться неэффективной из-за несоблюдения правил хранения вакцины. Препарат необходимо хранить при определенной температуре, а это условие на Украине не всегда соблюдается, поскольку в клиниках наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эпидемия кори угрожает также России и Казахстану.

Источник фото: wikimedia.org

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