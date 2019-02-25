Пророссийский Додон провалил выборы в Молдавии

По итогам подсчета 90% голосов на выборах в молдавский парламент, Партия социалистов, которая поддерживает президента Игоря Додона и его пророссийский курс, заняла первое место, набрав около 32% избирателей. Тем не менее, получить большинство в парламенте она не сможет и правительство вновь будут контролировать правые проевропейские политические силы.

Вторую строчку с результатом 25% занял блок Acum, критикующий правительство за недостаточно радикальные шаги по евроинтеграции страны. Третью — прозападная Демпартия, до выборов имевшая крупнейшую фракцию в парламенте, за нее отдали голоса 24,8% избирателей. Также в парламент пройдут депутаты от партии "Шор", набравшей 9%.

"Под руководством американского посла сейчас рисуют победу прозападных партий. Чудес не бывает. Сколько Додон не путешествуй в Москву к Путину. Можно еще, конечно, "Цирконом" стрельнуть по "центру принятия решений" — но Молдавия проиграна. Как и Армения. С треском и по плану", — прокомментировал итоги выборов telegram-канал "Пяр во время чумы".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во время голосования молдавские партии обвиняли друг друга в массовом подвозе к участкам избирателей из Приднестровья, которые якобы получали за "правильное" голосование на 20 долларов.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

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