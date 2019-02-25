Прибыль с песни украинской участницы "Евровидения-2019" получит российская компания

Правообладателем песни Siren Song, которую собирается исполнить на конкурсе "Евровидение-2019" победительница украинского национального отбора Maruv, является российская компания Warner Music Russia.

Ряд украинских СМИ усмотрели в этом очередной повод для травли артистки. Например, "Телеканал 24" утверждает, что "все лицензионные платежи" от исполнения песни могут пойти в российский бюджет.

По данным сайта компании, она принадлежит американскому концерну Warner Music Group, владельцем которого является родившийся в Одессе британский миллиардер Леонид Блаватник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что победа Maruv в национальном отборе "Евовидения — 2019" вызвала недовольство вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который заявил, что "представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре".

После оглашения итогов отбора певице был вручен контракт, согласно которому для поездки на международный конкурс она должна отказаться от своих гастролей в России.

Источник фото: официальная страничка Maruv "ВКонтакте"

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