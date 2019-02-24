Оппозиция Молдавии не признает итоги выборов в двух округах.

Лидеры проевропейских Партии действия и солидарности и Платформы "Достоинство и правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе потребовали признать недействительными результаты голосования на парламентских выборах в двух избирательных округах. По мнению оппозиционеров, на участках, где голосовали жители Приднестровья, выборы были фальсифицированы.
Санду и Нэстасе призвали иностранных послов вмешаться в ситуацию и обещали жаловаться в прокуратуру, полицию и Центральную избирательную комиссию. Они утверждают, что приднестровцы получают за голосование по 20 долларов, а подкуп осуществляется в интересах контролирующей правительство Демократической партии и поддерживающей президента Социалистической партии.
"Правда.Ру" сообщала, что о нарушениях с участием избирателей из Приднестровья заявляют также президент Игорь Додон и спикер парламента Адриан Канду, обвиняя друг друга в использовании этого инструмента.
Игорь Додон назвал рекордной явку на выборы жителей Приднестровья, когда она достигла цифры в 10 тысяч человек. При этом, как сообщает "Спутник Молдова", на прошлых выборах президента, когда победил Додон, на участки прибыли 20 тысяч жителей Приднестровья.
Источник фото: архив "Правды.Ру"
Читайте также
Посольство США предупредило о молдавском Майдане "в любой момент"
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Президент Молдавии выступил против вывода российских войск из Приднестровья
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.