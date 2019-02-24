Оппозиция Молдавии не признает итоги выборов в двух округах

Лидеры проевропейских Партии действия и солидарности и Платформы "Достоинство и правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе потребовали признать недействительными результаты голосования на парламентских выборах в двух избирательных округах. По мнению оппозиционеров, на участках, где голосовали жители Приднестровья, выборы были фальсифицированы.

Санду и Нэстасе призвали иностранных послов вмешаться в ситуацию и обещали жаловаться в прокуратуру, полицию и Центральную избирательную комиссию. Они утверждают, что приднестровцы получают за голосование по 20 долларов, а подкуп осуществляется в интересах контролирующей правительство Демократической партии и поддерживающей президента Социалистической партии.

"Правда.Ру" сообщала, что о нарушениях с участием избирателей из Приднестровья заявляют также президент Игорь Додон и спикер парламента Адриан Канду, обвиняя друг друга в использовании этого инструмента.

Игорь Додон назвал рекордной явку на выборы жителей Приднестровья, когда она достигла цифры в 10 тысяч человек. При этом, как сообщает "Спутник Молдова", на прошлых выборах президента, когда победил Додон, на участки прибыли 20 тысяч жителей Приднестровья.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

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