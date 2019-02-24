Помпео прогнозирует свержение Мадуро "в ближайшие дни, недели и месяцы"

Госсекретарь США Майк Помпео назвал президента Николаса Мадуро "худшим из худших тиранов" и заявил, что США используют все способы, чтобы отстранить его от власти.

"Все варианты на столе", — ответил Помпео 24 февраля на вопрос журналиста Fox News о возможности интервенции американских военных в Боливарианскую республику. — Мы собирается сделать то, что нужно, чтобы убедиться, что воцарилась демократия и у народа Венесуэлы появилось более светлое будущее".

О предполагаемых сроках завершения государственного переворота Помпео говорил уклончиво.

"Мы очень надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы режим Мадуро поймет, что венесуэльский народ сделал его дни сочтенными", — сказал журналистам госсекретарь.

В понедельник 25 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо проведет в колумбийской столице Боготе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и руководителями ряда латиномериканских государств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о разрыве дипломатических отношений Венесуэлы с Колумбией и отъезде сотрудников ее посольства из Каракаса.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

Эксперт: США готовы к вторжению в Венесуэлу

Россия не может проиграть в Венесуэле

Ультиматум Запада Мадуро — пшик