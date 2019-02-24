Помпео прогнозирует свержение Мадуро "в ближайшие дни, недели и месяцы"

Госсекретарь США Майк Помпео назвал президента Николаса Мадуро "худшим из худших тиранов" и заявил, что США используют все способы, чтобы отстранить его от власти.
"Все варианты на столе", — ответил Помпео 24 февраля на вопрос журналиста Fox News о возможности интервенции американских военных в Боливарианскую республику. — Мы собирается сделать то, что нужно, чтобы убедиться, что воцарилась демократия и у народа Венесуэлы появилось более светлое будущее".
О предполагаемых сроках завершения государственного переворота Помпео говорил уклончиво.
"Мы очень надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы режим Мадуро поймет, что венесуэльский народ сделал его дни сочтенными", — сказал журналистам госсекретарь.
В понедельник 25 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо проведет в колумбийской столице Боготе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и руководителями ряда латиномериканских государств.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о разрыве дипломатических отношений Венесуэлы с Колумбией и отъезде сотрудников ее посольства из Каракаса.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Эксперт: США готовы к вторжению в Венесуэлу
Россия не может проиграть в Венесуэле
Ультиматум Запада Мадуро — пшик
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.