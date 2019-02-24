Спикер парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы.

Председатель парламента Молдавии Адриан Канду считает, что амнистия для молдавских мигрантов, объявленная в России по итогам переговоров президентов двух стран, является инструментом влияния на результаты выборов, проходящих в республике 24 февраля.
Амнистия, объявленная Владимиром Путиным по просьбе Игоря Додона, вернула сотням тысяч проживающих в России молдаван возможность ездить на родину. Раньше эти люди опасались пересекать государственную границу, поскольку допустили нарушение миграционного режима. Канду считает, что получение этими гражданами возможности участвовать в выборах парламента на руку Кремлю. Об этом он заявил журналистам, выходя с избирательного участка 24 февраля.
Также Канду высказался о снятии Россией таможенных пошлин с молдавской продукции и спасении российскими представителями молдавских пилотов из афганского плена. Спикер считает, что это тоже сделано для вмешательства в выборы.
Напомним, что в воскресенье 24 февраля в Молдавии проходят выборы парламента и референдум, на который вынесены предложения сократить числа депутатов и предоставить избирателям возможность отзывать своих избранников.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что посольство США официально уведомило своих граждан о возможности массовых беспорядков в Молдавии 24 февраля.
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