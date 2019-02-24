Правительство Украины оспорило итоги национального отбора на "Евровидение"

Итоги национального отбора на "Евровидение" от Украины могут быть отменены под давлением правительства. Чиновникам не понравилось, что украинцы проголосовали за певицу, которая активно гастролирует в России.
Победительницей отбора стала певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv. Она обошла остальных конкурсантов, набрав максимальное количество голосов телезрителей. В голосовании приняло участие почти 170 тысяч человек.
Несмотря на очевидные предпочтения граждан, в правительстве страны решили навязать организаторам конкурса собственную волю. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что не согласен с таким итогом конкурса.
— Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена, — написал Кириленко в twitter.
Организаторы конкурса сообщили, что окончательное решение о поездке Maruv на "Евровидение — 2019" будет принято до вечера понедельника. За это время артистка должна будет "ответить на вопросы, связанные с гастролями в России".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Вячеслав Кириленко назвал национальный отбор на "Евровидение" частью "гибридной войны" Москвы против Киева.
Источник фото: Официальная страница Maruv "ВКонтакте"
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