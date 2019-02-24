Колумбия отозвала дипломатов из Венесуэлы, чтобы "сохранить им жизни"

Министерство иностранных дел Колумбии приказало сотрудникам дипломатической миссии в Каракасе "как можно скорее" покинуть Венесуэлу. В ведомстве считают, что это надо сделать, "чтобы сохранить жизни всех колумбийских чиновников".

Распоряжение стало ответом на решение Николаса Мадуро разорвать дипломатические отношения с Колумбией, поскольку ее власти считают президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Мадуро потребовал от колумбийских представителей покинуть страну до вечера 24 февраля.

Тем временем сам Гуайдо выехал в Колумбию, где провел встречи с президентами ряда латиноамериканских государств, а в понедельник 25 января намерен провести переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Из Колумбии планируется прорыв границы Венесуэлы для принудительной доставки американской "гуманитарной помощи".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, Каракас стягивает войска на колумбийскую границу из-за угроз, исходящих от колумбийских властей. МИД Кубы заявляет, что вторжение в Венесуэлу со стороны Колумбии готовится при участии военных США.

Источник фото: "Правда.Ру"

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