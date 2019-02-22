В МИД РФ не нашли повода для волнений из-за удаления русских надписей с валюты Казахстана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что недавний указ президента Казахстана об изъятии с национальной валюты надписей на русском языке не вызывает опасений у Министерства иностранных дел РФ.

"Мы поддерживаем контакты с нашими казахскими партнерами и готовы к сотрудничеству. Недавнее изъятие российских надписей с казахских тенге — это внутренние государственные дела, в которые мы не собираемся и не будем вмешиваться", — заявила Захарова.

Несмотря на отсутствие претензий, Мария Захарова отметила, что МИД РФ пристально наблюдает за этой темой, чтобы людей, для которых русский язык является родным, не притесняли по языковому признаку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился убрать все надписи на русском языке с национальной валюты — тенге.

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