Правительство Венгрии надеется на смену власти на Украине.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, заявил, что его страна "не находит общего языка" с нынешним руководством Украины. Чиновник выразил надежду на улучшение ситуации после смены власти в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт венгерского правительсва.
Возмущение Будапешта вызывает действующий на Украине закон об образовании, который Гуляш назвал "полуфашистским". Подписанный Петром Порошенко закон предполагает с 2020 года обучение во всех школах страны исключительно на украинском языке.
Еще одной причиной недовольства Венгрии стала отмена украинского закона "Об основах государственной языковой политики", следствием которой стала утрата венгерским языком статуса регионального.
Эти нововведения вызвали активное недовольство венгерской общины, представители которой усмотрели в них ущемление своих прав.
Официальные представители Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать процесс вступления Украины в НАТО, пока языковая политика в стране не изменится.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о высылке венгерского консула из украинского города Берегово.
Источник фото: "Правда.Ру"
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