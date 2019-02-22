Ющенко оказался "знатоком" характера и настроений россиян

Третий президент Украины Виктор Ющенко дал интервью "Радио Свобода", в котором обвинил жителей России в том, что им чужда свобода и воля. Также экс-президент проанализировал возможность возникновения "майданов" в России.
"Россия - это не та страна, в которой может произойти "майдан" по политическим мотивам. Проблема в том, что среднестатистический россиянин любит своего царя и будет страдать за него до последнего. "Водочный майдан" возможен, возможно даже "хлебный" или пенсионный, но точно не политический", - заявил Ющенко.
Виктор Ющенко пояснил, что последние действия России, в частности "оккупация" Донбасса, аннексия Крыма, строительство Крымского моста - это способ повышения лояльности к правительству.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем заявлении Виктора Ющенко, относительно россиян. Экс-президент обвинил жителей России в нелюбви к демократии и ориентации на рабский труд.
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