Климкин объявил о новом походе через Керченский пролив, который "удивит Россию"

Украинское правительство ведет масштабную подготовку с участием международных наблюдателей к новой попытке пройти через Керченский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также подчеркнул, что действия украинских моряков вероятно "удивят Россию".

Климкин рассказал, что международных наблюдателей не будет среди корабельных экипажей, однако наблюдать за прохождение кораблей будут многие европейский страны. В частности, Украина ведет переговоры с Францией и Германией по созданию специальной мониторинговой миссии. По словам Климкина, наблюдение хотят организовать с моря, с суши, и из космоса.

Глава украинского МИД сообщил, что считает присутствие американских военных кораблей в Черноморском бассейне "хорошим предзнаменованием".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Сразу три военных корабля Украины вторглись в акваторию Российской Федерации без предварительного согласования. При этом, украинские моряки не реагировали на предупреждения российского флота. Крымским морякам пришлось перехватывать украинские корабли.

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