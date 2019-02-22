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Порошенко объявил Малевича украинским художником

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко отнес творчество российского и советского художника Казимира Малевича к направлению украинского авангарда. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, представляя премьеру нового документального фильма в честь 140-летия художника. 

Порошенко объявил Малевича украинским художником. 399385.jpeg

Украинский лидер отметил, что Малевич является одним из важнейших художников современности и его творчество определило развитие абстрактного искусства на века. "Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие", - добавил он в заключение. 

Отметим, что Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году, а умер в 1915 году в Ленинграде в возрасте 56 лет. Родители художника по происхождению были поляками. Самая известная работа Малевича - "Черный квадрат" - была написана им в 1915 году, накануне смерти. 

Ранее "Правда.Ру" писала о мнении эксперта Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игоря Николайчука, который прокомментировал "историческое" решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о направлении государственного развития страны в сторону вступления в НАТО и ЕС. 

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Темы Малевич Украина художник Порошенко
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