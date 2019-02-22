Порошенко объявил Малевича украинским художником

Президент Украины Петр Порошенко отнес творчество российского и советского художника Казимира Малевича к направлению украинского авангарда. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, представляя премьеру нового документального фильма в честь 140-летия художника.
Украинский лидер отметил, что Малевич является одним из важнейших художников современности и его творчество определило развитие абстрактного искусства на века. "Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие", - добавил он в заключение.
Отметим, что Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году, а умер в 1915 году в Ленинграде в возрасте 56 лет. Родители художника по происхождению были поляками. Самая известная работа Малевича - "Черный квадрат" - была написана им в 1915 году, накануне смерти.
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