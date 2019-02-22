Японский министр вступился за формулировку "исконные территории" в отношении Курил

Министр по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси заявил о том, что не видит необходимости изменять принятые в отношении российских островов формулировки "исконные территории" и "незаконно оккупированные территории", используемые в официальных документах. Об этом сообщает японское агенство Kyodo.
Издание уточняет, что в ходе споров, возникших в бюджетной комиссии японского парламента, один из депутатов спросил министра о том, стоит ли изменить установленные формулировки в отношении южной части Курил, которые в настоящее время до сих пор используются в документах с учетом того, что премьер-министр Японии и министр иностранных дел стараются не использовать указанные формулы.
Миякоси ответил, что не видит необходимости вносить какие-либо изменения, поскольку употребление формулировок "зависит от конкретных решений, которые принимаются с учетом отношений с тем государством, с которым мы имеем дело".
Ранее премьер-министр Синздо Абэ отказался назвать спорные острова "незаконно оккупированными исконными территориями Японии", однако отметил, что такая позиция разделяется большинством жителей страны. До этого, выступая в парламенте Японии, Абэ заявил, что считает южную часть Курильских островов неотъемлемой территорией страны.
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