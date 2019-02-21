Экс-глава НАТО пообещал Белоруссии "войну и аннексию"

Бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что современную Белоруссию в скором времени якобы ждет украинский сценарий - "война и аннексия".

Виновна в этом, уверен Андерс Фог Расмуссен, будет Российская Федерация. Таким мнением экс-глава НАТО поделился в интервью украинским средствам массовой информации.

Так, заявил Андерс Фог Расмуссен, очевидно, что Россия на сегодняшний день ведет "агрессивную политику" по отношению к своим соседям. Существует риск, указал бывший глава Североатлантического альянса, что в Белоруссии повторится "украинский сценарий". Россия, объясняет Андерс Фог Расмуссен, "оккупирует" территории братской республики и развяжет войну на территории страны.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, делится экс-глава НАТО, хочет включить Белоруссию в "большое русское государство" подобно Крымскому полуострову. Соединенным Штатам Америки и прочим западным государствам же, заявил Андерс Фог Расмуссен, необходимо оказать всеобъемлющую помощь Минску.

Напомним, что Андерс Фог Расмуссен находился на посту генерального секретаря Североатлантического альянса с 2009 по 2014 годы. С 2016 года же эксперт занимает пост советника президента Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что современные дипломатические отношения России и Белоруссии ухудшились. Недопонимания, несогласованности и нестыковки были всегда, считают эксперты, но в этот раз все гораздо хуже.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о сегодняшних отношениях постсоветской республики с государствами Европейского союза. Так, поделился мнением глава государства, дипотношения Белоруссии с Евросоюзом значительно улучшились за последнее время.

Фото: kremlin. ru.

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