Войска НАТО учатся воевать в холод и снег

Военные из Чехии и Голландии в составе боевой группы НАТО провели зимние учения в Литве по выживанию в экстремальных погодных условиях, об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
Чешские и голландские военные практиковались в строительстве укрытий, способных защищать от холода, развивали навыки ледолазания, погружались под воду вместе со всем снаряжением, а также учились маскировать боевые позиции. "Мы тренируемся в такую суровую погоду, чтобы быть готовыми к любым условиям", - отметил один из чешских командиров.
Тренировки войск НАТО проходят в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В каждой из стран размешена одна из четырех многонациональных боевых групп, возглавляемая Германией, Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами соответственно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что словенские военнослужащие, участвовавшие в учениях НАТО "Trident Juncture", пожаловались на несоответствие униформы погоде. По их словам, предоставленная обувь промокла, а верхняя одежда не согревала. Учения прошли на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года, температура воздуха ночью опускалась до -23 градусов, а днем воздух разогревался до +7.
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