Украина собралась обратиться в Международный уголовный суд из-за Крымского моста.

"Прокуратура Автономной Республики Крым", входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, ведет уголовное производство по факту сооружения моста через Керченский пролив. Его материалы будут направлены в Международный уголовный суд.
Россия не является государством-участником Международного уголовного суда, и не выполняет его решений. Противником данной организации являются и США. Тем не менее, на Украине рассчитывают при помощи этой структуры создать проблемы для российских должностных лиц.
— Есть определенная категория людей, которых мы не можем фактически привлечь к ответственности. Это те, кто обладает политическим или дипломатическим иммунитетом: президенты, министры, начальники генеральных штабов стран-агрессоров. МУС создан, в частности, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за тяжкие преступления высших должностных лиц государства, — сообщил украинский "Прокурор Автономной Республики Крым" Гюндуз Мамедов интернет-изданию theБабель.
Украинская прокуратура намерена доказать, что строительство моста ухудшило экологическую обстановку в Азовском и Черном морях и привело к уничтожению природных ресурсов Украины. Материалы в суд будут направлены после завершения эколого-инженерной эспертизы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия порвала все отношения с Международным уголовным судом.
Источник фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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