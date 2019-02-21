Судья ЕС из Латвии поделился детскими воспоминаниями о "советской оккупации"

Латвия времен Советского Союза, равно как и сам СССР, была самой настоящей тюрьмой.

Таким мнением в интервью латвийским средствам массовой информации поделился судья суда Евросоюза и политолог из Латвии Эгил Левитс.

Левитс признался, что считал родную Латвию тюрьмой с пяти лет. К такому восприятию мира, признается политолог, его подтолкнул родной отец. Вместе, после ужина, объясняет Эгил Левитс, они вдвоем садились к радиоприемнику и слушали экспертов с американских и немецких радиостанций. Было очевидно, делится в интервью СМИ Латвии Левитс, что "СССР — это тюрьма", а граждане прибалтийского государства живут на "оккупированной земле".

То, что можно было обсуждать дома, указывает политолог, нельзя было обсуждать в других местах. В школе, например, сетует Эгил Левитс, приходилось притворяться, что тебя все устраивает.

Напомним, что страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — были советскими государствами с 1940 по 1991 год.

Отметим, что ряд прибалтийских средств массовой информации и местная общественность недавно назвала Эгила Левитса "идеальным кандидатом" на пост президента Латвии.

В постсоветской Прибалтике, отметим, критика Советского Союза на сегодняшний день достигла широких масштабов. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Эстонии выделили почти миллион евро — беспрецедентную сумму для местного кинематографа — на съемки фильма о "советской оккупации".

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