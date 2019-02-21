Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за ветра

Пассажирский Boeing 787-9, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, превысил скорость звука, оказавшись в попутном воздушном потоке. Об этом сообщает The Washington Post.

Максимальная скорость полета этого воздушного судна, достигаемая за счет двигателей, составляет 587 миль в час, однако ему удалось разогнаться до 801 мили. До этого рекордом ускорения благодаря воздушному потому считалась скорость в 776 миль.

"Никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни в качестве коммерческого пилота", — написал в twitter капитан самолета Питер Джеймс.

К месту назначения пилот прибыл на 48 минут раньше запланированного.

Издание уточняет, что столь мощные воздушные потоки могут возникать только зимой, когда перепады температур в северных и южных регионах достигают максимума. В тот день, когда был зафиксирован рекорд, температура воздуха в Восточной Канаде, над которой и произошло небывалое ускорение, колебалась от минус 10 до минус 20 градусов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в 2019 году в России ожидается в среднем по 200 задержек и отмен авиарейсов ежедневно.

Источник фото: Wikimedia. org

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