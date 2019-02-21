Американский политолог: отношения Вашингтона и Москвы обречены

Бывший американский дипломат Джеймс Джатрас считает, что США решили "стать новым Советским союзом", из-за чего нормальный диалог между Москвой и Вашингтоном невозможен.

— Мы решили стать идеологической державой, которая хочет преобразовать весь земной шар, но вместо мира, прогресса и социализма — демократия, права человека и свободные рынки, — рассказал эксперт "Национальной службе новостей".

По мнению политолога, нынешняя идеология Вашингтона предполагает только один сценарий взаимоотношений с независимыми странами, которые не готовы следовать американской модели — их уничтожение. Одной из таких стран является Россия. Этот курс пытался пересмотреть Дональд Трамп, но у него ничего не получилось.

— Я думаю, что Трамп не знает, что делать, а если и знает, то не может ничего сделать. К сожалению, он как обезьяна на веревочке, — считает Джатрас.

Одной из главных ошибок Трампа политолог назвал передачу контроля над своей администрацией неоконсерваторам Майку Помпео, Курту Волкеру и Джону Болтону. Джатрас считает, что эти люди не должны приближаться к исполнительной власти "на расстояние световых лет".

Ранее Джеймс Джатрас рассказал "Правде.Ру" о слабости позиций Дональда Трампа, которая заставляет его вести агрессивную внешнюю политику.

Источник фото: "Правда.Ру"

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