В Росрыболовстве обвинили Украину в неконтролируемом сбросе воды в Черное море

Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Василий Соколов заявил, что Украина сбрасывает в воды Черного моря огромные объемы пресной воды.
Столь неконтролируемый сброс пресной воды, заявил представитель Росрыболовства, весьма неблагоприятно влияет на биомассу и фауну Черного моря. Примечательно, что Василий Соколов назвал сброс современной Украиной пресной воды "варварским".
Об этом специалист рассказал в интервью средствам массовой информации в городе Симферополь.
Так, объяснил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации, такие объемы пресной воды не только скажутся на видовом составе местной фауны, но и повлияют на привычные миграционные пути рыб, живущих в Черном море.
Раньше пресная вода, которую сегодня Украина сбрасывает в море, шла на Крымский полуостров, поясняет специалист.
Для экосистемы современного Черного моря, подчеркнул Василий Соколов, это весьма и весьма серьезная угроза.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря. Российская Федерация отметила, что за ним постоянно будут следить сразу два российских судна.
Фото: most. life
Читайте также:
Черное море вскипит, будет Всемирный потоп…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.