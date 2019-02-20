В Росрыболовстве обвинили Украину в неконтролируемом сбросе воды в Черное море

Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации Василий Соколов заявил, что Украина сбрасывает в воды Черного моря огромные объемы пресной воды.

Столь неконтролируемый сброс пресной воды, заявил представитель Росрыболовства, весьма неблагоприятно влияет на биомассу и фауну Черного моря. Примечательно, что Василий Соколов назвал сброс современной Украиной пресной воды "варварским".

Об этом специалист рассказал в интервью средствам массовой информации в городе Симферополь.

Так, объяснил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации, такие объемы пресной воды не только скажутся на видовом составе местной фауны, но и повлияют на привычные миграционные пути рыб, живущих в Черном море.

Раньше пресная вода, которую сегодня Украина сбрасывает в море, шла на Крымский полуостров, поясняет специалист.

Для экосистемы современного Черного моря, подчеркнул Василий Соколов, это весьма и весьма серьезная угроза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря. Российская Федерация отметила, что за ним постоянно будут следить сразу два российских судна.

Фото: most. life

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