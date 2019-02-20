В эстонском Минобороны рассказали о подготовке к войне.

Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм признал, что страна ведет активную подготовку к войне. Об этом, по его словам, свидетельствуют реальные расходы государства на закупку вооружений и военные учения. Заявление было сделано на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, открывшейся в Таллине 20 февраля.
— Мы сегодня фактически готовимся к войне. Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны, — цитирует выступление Кусти Сальма местное издание Postimees.
Чиновник сообщил, что в задачу его отдела входит закупка максимально возможного количества боеприпасов, оружия и средств связи в рамках имеющегося бюджета.
От уточнения, с каким именно государством предполагается война, Кусти Сальм воздержался.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-президент Эстонии Хендрик Ильвес предрек России потерю Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов, включая Томск и Омск в случае войны с балтийским соседом.
Источник фото: Defenseimagery.mil
Читайте также
Эстония выставляет иглы "Ежа" против России
Эстонский депутат призывает разговаривать с Россией на "языке силы"
Эстонская армия названа лучшей в мире
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.