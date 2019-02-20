В эстонском минобороны рассказали о подготовке к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм признал, что страна ведет активную подготовку к войне. Об этом, по его словам, свидетельствуют реальные расходы государства на закупку вооружений и военные учения. Заявление было сделано на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, открывшейся в Таллине 20 февраля.

— Мы сегодня фактически готовимся к войне. Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны, — цитирует выступление Кусти Сальма местное издание Postimees.

Чиновник сообщил, что в задачу его отдела входит закупка максимально возможного количества боеприпасов, оружия и средств связи в рамках имеющегося бюджета.

От уточнения, с каким именно государством предполагается война, Кусти Сальм воздержался.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-президент Эстонии Хендрик Ильвес предрек России потерю Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов, включая Томск и Омск в случае войны с балтийским соседом.

Источник фото: Defenseimagery.mil

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