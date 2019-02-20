Куба заявила о переброске армии США к границам Венесуэлы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил о подготовке США к вторжению в Венесуэлу.

— У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы, — заявил Родригес на пресс-конференции 19 февраля.

По данным кубинского МИД, полеты американской авиации не связаны с доставкой гуманитарной помощи, на чем настаивают представители США.

— Правительство Республики Куба призывает международное сообщество действовать в защиту мира, с тем чтобы никто не предпринимал никаких военных действий против Боливарианской Республики Венесуэла, — подчеркнул министр.

По мнению экспертов, вторжение в Венесуэлу американские военные планируют начать 23 февраля. Предлогом для ввода войск станет необходимость доставки в страну продовольствия и медикаментов. Эту дату назвал на митинге в Каракасе и поддерживаемый США самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Источник фото: "Правда.Ру"

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